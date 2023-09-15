عقب نقل المصابين.. رفع آثار حادث تصادم سيارتين ملاكى بـ6 أكتوبر

أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدينة بالسادس من أكتوبر وتم الدفع بونش إغاثة لاستعدال السيارات مجددًا إلى طبيعتها، وجرى رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

6 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي بمدينة السادس من أكتوبر

تلقت غرفة عمليات المرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من إدارة غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة ابني بيتك بأكتوبر، وبالفحص والمعاينة التي أجريت تبين تصادم سيارتين ملاكي، مما أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

وكشفت المعاينة عن كثافات مرورية عالية، وتم الدفع بونش إغاثة لاستعدال السيارات مجددا إلى طبيعتها، وجرى رفع حطام الطريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

حادث تصادم تريلا وسيارتين ودراجة نارية بحلمية الزيتون

وفي سياق متصل فحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية وسيارتين، فى ميدان حلمية الزيتون، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، لكشف ملابسات الحادث، وبيان خط سير سائق السيارة التريلا المتسبب في الحادث.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالكي السيارتين التي تعرضتا للاصطدام، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

واستجوب رجال المباحث سائق السيارة المتهم، ومن المقرر عرضه على الطب الشرعي عقب التحقيق معه، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في حلمية الزيتون، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة تريللا بسيارتين ودراجة نارية، بكوبري ابن الحكم اتجاه ميدان الحلمية.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة ابنه، وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل الضحيتين للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريللا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.