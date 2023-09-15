الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية".. جيولوجى: استمرار نزوح الليبيين من درنة للمناطق الأكثر أمنًا

درنة
درنة

علق خليفة الدرسي أستاذ الجيولوجيا، على إعلان منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 37 ألف شخص منذ بداية أزمة إعصار "دانيال" في ليبيا والذي خُلف العديد من الضحايا حتي الأن، متوقعاً مزيد من النزوح للمواطنين.

وأضاف "الدرسي" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن المواطنين المتأثرين من النكبة يحاولون بشتى الطرق الفرار من المناطق التي ضربها الإعصار للبحث عن مدن أكثر أماناً، موضحاً أن مدينة درنة بها تعداد سكاني يصل لحوالي 200 ألف نسمة، لافتاً إلى أن عملية النزوح مستمرة بشكل كبير الفترة المقبلة.

وحذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة.

وأضاف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك خبراء أوروبيين موجودون على الأرض في ليبيا لمتابعة تطورات الموقف.

ليبيا منظمة الهجرة الدولية القاهرة الإخبارية الاعصار

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