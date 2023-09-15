الجمعة 15 سبتمبر 2023
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مراسل "القاهرة الإخبارية": الوضع فى اليونان لا يقل قسوة عن ليبيا جراء "دانيال"

اليونان
اليونان

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الوضع في اليونان لا يقل قسوة عما حدث في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" التي اجتاحت البلاد وخلَّفت العديد من الضحايا والمفقودين.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مئات الآلاف من المواطنين خصوصًا في وسط وغرب وشمال اليونان يعانون من انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود مياه نقية للشرب، وانقطاع المواصلات حيث لا يستطيع أحد الذهاب إلى مناطق أخرى.

وتابع: "الطرق العمومية الكبيرة التي توصل مدن اليونان ببعضها مقطوعة وكذلك السكك الحديدية، والمواطنون يعانون الكثير من المشكلات بسبب عاصفة دانيال التي ضربت اليونان وبعدها توجهت إلى ليبيا".

كما أكد أن رئيس الوزراء اليوناني وجَّه بالاهتمام بالصحة العامة بسبب مشكلة نفوق الحيوانات، مضيفًا: "هناك أكثر من 50 ألف رأس ماشية نفقت جرّاء هذا الإعصار وهذا بمثابة قنبلة موقوتة تهدد الصحة العامة في اليونان".

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية تحاول مع رجال الشرطة والجيش والمتطوعين دفن جثث الحيوانات النافقة حتى لا يتفاقم الوضع.

وأوضح أن اليونان تعاني أيضًا من مشكلات في الصرف الصحي ووصول المياه إلى المنازل وذلك لأن الفيضانات التي تعرضت لها البلاد كانت بها كميات كبيرة جدًا من الطين لذلك يتم إرسال مياه معدنية لاستخدامها.

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