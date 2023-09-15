بـ1990 مشروعًا.. "أسيوط" تتصدر محافظات الصعيد بأضخم حركة تنموية

تنفذ الحكومة خطة طموحة لتنمية جميع محافظات الصعيد، والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، ووفقا لتقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصلت عليه "الدستور"، فإن حجم المشروعات المنفذه بأسيوط تصدر قائمة مشروعات التنمية بالصعيد.

كما تستحوذ محافظة أسيوط على النصيب الأكبر من مشروعات الصعيد المنفذة ضمن الخطط الاستثمارية بين عامى 2019/ 2020، 2022-2023 بنحو 1990 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 28.4 مليار جنيه، من أبرزها مشروع إنشاء جامعة أسيوط الأهلية بأسيوط الجديدة بتكلفة 620 مليون جنيه، استكمال مستشفى الأورام الجديدة 254.5 مليون جنيه، إنشاء الجامعة التكنولوجية بأسيوط الجديدة 275 مليون جنيه، رصف طرق 100 مليون جنيه، خطوط وشبكات مياه 200 مليون جنيه، طريق العائلة المقدسة 50 مليون جنيه، إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة المياه المرشحة بمدينة أسيوط 49 مليون جنيه، محور كوبرى ديروط على النيل 1.035 مليار جنيه، تطوير نظم إشارات خط سكك حديدية أسيوط/ نجح حمادى بطول 181 كم بتكلفة 804 مليون جنيه، إحلال وتجديد وحدات التكرير بشركة أسيوط لتكرير البترول 1.6 مليار جنيه، تطوير مناطق عشوائية 200 مليون جنيه، رصف طرق بالمحافظة 636.8 مليون جنيه.

مشروعات محافظة سوهاج

وفى مرتبة لاحقة، حلت محافظة سوهاج بعدد مشروعات بلغ 1621 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها24.1 مليار جنيه، وشملت أبرز المشروعات ما يلى: إنشاء مناطق صناعية (غرب طهطا/ غرب جرجا) بتكلفة 600 مليون جنيه، إنشاء ورفع كفاءة خطوط مصانع المعالجة والتدوير 184 مليون جنيه، البرنامج القومى للإسكان 198 مليون جنيه، إحلال وتجديد محطة معالجة غرب سوهاج 90 مليون جنيه، توسعات محطة مياة سوهاج غرب 333.5 مليون جنيه، إنشاء جامعة سوهاج الأهلية 300 مليون جنيه، إنشاء مستشفى الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ والأعصاب بجامعة سوهاج 210 ملايين جنيه.

كما جرى تطوير وحدات الرعاية الأولية 234 مليون جنيه، تطوير وتجهيز مركز تجميع البلازمات 26 مليون جنيه، استكمال تطوير تجهيز مستشفى أورام سوهاج 21.6 مليون جنيه، إنشاء طريق الصعيد الحر 28 مليون جنيه، استكمال محور طما على النيل 270 مليون جنيه، تطوير ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بمنطقة غرب طهطا "شبكات مياه، وشبكة صرف صحى، وشبكة حريق" بتكلفة 200 مليون جنيه، تطوير مناطق عشوائية 400 مليون جنيه، تطوير أسواق عشوائية 319 مليون جنيه، إنشاء محطة مياه جهينة 180 مليون جنيه، إنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل مدارس محافظة سوهاج 1.4 مليار جنيه.