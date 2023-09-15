الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باستثمارات 1.8 تريليون جنيه.. الصعيد يجنى ثمار 10 أعوام من التنمية

الصعيد
الصعيد

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا عن تنمية صعيد مصر في 10 أعوام، إذ تم إنشاء هيئة تنمية الصعيد لوضع خطة الإسراع بالتنمية الشاملة.

  • حظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية بلغت 1.8 تريليون جنيه.
  • إدراج كل محافظات الصعيد ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة".
  • إنشاء وتطوير 6600 كم من الطرق وإقامة 365 كوبري ونفقا بتكلفة تجاوزت 50 مليار جنيه.
  • الانتهاء من 8 محاور على النيل وجار تنفيذ 14 محورا.
  • تطوير منظومة السكك الحديدية باستثمارات بلغت 32 مليار جنيه.
  • تطوير 46 محطة للسكة الحديد في محافظات الصعيد.
  • تنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وتنفيذ 188ألف وحدة سكنية بتكلفة 41.5 مليار جنيه.
  • تنفيذ 121 مشروع مياه شرب يغطي 97.8% من محافظات الصعيد.
  • تنفيذ 224 مشروع صرف صحي يغطي 33.5% من المحافظات.
  • إنشاء وتطوير 63 مستشفى وإدخال الأقصر وأسوان ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل.
  • تطوير 169 وحدة ومركزا صحيا بتكلفة 22 مليار جنيه.
  • يستفيد أكثر من 2 مليون مواطن بالصعيد من تكافل وكرامة.
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