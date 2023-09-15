الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تمهيد طرق وزراعة أشجار وصيانة.. أسوان مستعدة للعام الدراسى الجديد

المرور على المدارس
المرور على المدارس

تستعد الجهات المعنية بمحافظة أسوان، بشكل مكثف وجيد لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤،  حيث إنه يتم أعمال تطوير وصيانة المدارس لتصبح مؤهلة للطلاب خلال العام الجديد. 
 

الاستعدادات والتجهيزات للعام الجديد 

من ناحيته كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد، نائب المحافظ، بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية بمختلف المدارس رافقها فيها غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، والقيادات التعليمية. 

جولة ميدانية بالمدارس 

وشملت الجولة التفقدية المرور على مدارس الشهيد عمرو فريد للغات الرسمية بطريق صحارى، بالإضافة إلى مدرسة هارون عبدالغفور الثانوية المشتركة، ومدرسة المهندس أبوالعباس أبازيد الرسمية الإبتدائية للغات بقرى وادى كركر. 

وخلال الجولة التفقدية، وجهت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، مسؤولى التربية والتعليم بالتنسيق مع الأبنية التعليمة للمرور الميدانى ومراجعة كافة أعمال التطوير والصيانة البسيطة والشاملة، وخاصة الدهانات وأعمال رفع الكفاءة لدورات المياه التى تمت داخل المدارس وسرعة تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها، بالإضافة إلى الالتزام بأعداد الكثافات الطلابية المقررة، والاهتمام برفع مستوى النظافة العامة والتأكد من سلامة المقاعد ومختلف الوسائل التعليمية داخل الفصول الدراسية؛ لضمان توفير المناخ المناسب والحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب، وزيادة مستويات التحصيل الدراسى لديهم. 

إعداد تقرير فني شامل 

وكلفت الدكتورة غادة أبوزيد، مسئولى الأبنية التعليمية بالمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فنى شامل بأعمال الصيانة، ورفع كفاءة الحالة الإنشائية وغيرها من الاحتياجات المطلوبة لضمان جاهزية المدارس، لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد على أكمل وجه. 

كما وجهت نائب محافظ أسوان مسئولي الوحدة المحلية بكركر بالقيام بتنفيذ أعمال تنسيق وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والمزروعات غير الصالحة لمنع انتشار الحشرات والزواحف الضاره، مع الاهتمام بتمهيد الطرق وصيانة أعمدة الإنارة بمحيط المدرسة. 

المرور على المدارس
المرور على المدارس
المرور على المدارس
المرور على المدارس
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