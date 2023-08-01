محافظ أسوان يكلف السكرتير العام بحضور ندوة منظومة التأمين الشامل

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم، بحضور فعاليات الندوة التعريفية بمنظومة التأمين الصحى الجديدة، التى نظمها فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بقيادة الدكتورة رحاب على، وبمشاركة مديرى الإدارات والموظفين العاملين بالديوان العام ومجلس مدينة أسوان، استمراراً للجهود المبذولة للاستعداد والتجهيز؛ لإنطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وقد أكد عطية أهمية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة ودورها فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بمختلف التخصصات وبالجودة المطلوبة، وخاصة فى المناطق والقرى البعيدة والنائية.

وأشار إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه التعاون والدعم اللوجستى اللازم لإنطلاق المنظومة الجديدة بمختلف المراكز والمدن على الوجه الأكمل.

ولفت إلى أن ذلك يتواكب مع التوجيهات المتواصلة للرئيس السيسى للاهتمام ودعم الصحة العامة للمواطنين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ورؤية مصر(٢٠٣٠)، وخلال الندوة التعريفية استعرضت الدكتورة رحاب على شرح موجز لأهداف ومميزات منظومة التأمين الصحي الشامل ومكوناتها الرئيسية، بالإضافة إلى بيان دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR باعتبارها أحد المكونات الثلاثة الرئيسية للمنظومة الجديدة، وذلك فى إطار القانون رقم 2 لسنة 2018 من أجل ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة، بجانب شرح عدد من المميزات التى يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمى الخدمات الصحية.