الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس "الإنجيلية" ينعى الدكتور الشيخ مفيد إبراهيم سعيد شيخ كنيسة قصرِ الدوبارة

الدكتور مفيد ابراهيم
الدكتور مفيد ابراهيم

نعى الدكتور القسّ أندريه زكي، رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصرَ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم سعيد، شيخَ الكنيسةِ الإنجيليَّةِ بقصر الدوبارة، ورئيسَ قسمِ الجراحةِ الأسبق بالقصر العيني، والذي رحلَ عن عالمِنا صباحَ، اليومِ الجمعة.

كان له دور عظيم في خدمة المحتاجين بروح مصرية مخلصة

وقال رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ: "بمزيدٍ من الحزنِ، نودِّعُ رجلَ اللهِ التقيَّ، الدكتورَ الشيخَ مفيد إبراهيم، الذي رحلَ عن عالمِنا بعدَ عطاءٍ فكريٍّ مميَّزٍ، وخدمةٍ روحيٍّة عظيمةٍ، والذي كانَ لهُ دورٌ كبيرٌ في خدمةِ المحتاجينَ بروحٍ مصريَّةٍ مخلصةٍ".

ويتقدَّم الدكتور القس أندريه زكي، بخالصِ العزاءِ لجميعِ أفرادِ الأسرةِ وشعبِ كنيسةِ قصر الدوبارة وجميعِ محبِّيه.

 افتتاح مؤتمر إعداد قادة الشباب

وكان قد افتتح الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مؤتمر إعداد قادة الشباب من 15 - 20 سنة في بيت رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر "أجابيه"، أمس بحضور أكثر من 800 شاب وشابة من مختلف الكنائس الإنجيلية عبر الجمهورية، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى ظهر السبت المقبل، بمشاركة عدد من أبرز الخبراء في مجال القيادة من الولايات المتحدة الأمريكية وبتنظيم "tc" مصر، ومشاركة  القس طوني جورج، مدير خدمة "tc" في مصر والشرق الأوسط.

وخلال افتتاح اللقاء عبر رئيس الطائفة الإنجيلية حن حزنه الكبير لما حدث في المغرب وليبيا وقال: "نصلي اليوم  من أجل المملكة المغربية وليبيا أن يعزي الله قلوب أسر الضحايا ويشفي المصابين ويحفظ العالم"، مضيفًا "إن غدر الطبيعة قاسٍ ولكن نؤمن بتدخل الله ورحمته، كما  نقدّر المجهود المصري الكبير في دعم أشقائنا في ليبيا".

وأضاف رئيس الإنجيلية خلال كلمته للشباب الإنجيلي: "اليأس ليس له مكان في الإيمان المسيحي، وفي رحلة خدمتكم لا للانتقام، وتعلموا جيدًا الحكمة والتواضع في التعامل مع الآخرين، وكونوا مبدعين في وقت الأزمة، لمواجهة الشر بالخير دائمًا".

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلي ة بمصر الشيخ مفيد إبراهيم سعيد الدكتور الشيخ مفيد إبراهيم سعيد شيخ الكنيسة الإنجيلي ة بقصر الدوبارة

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