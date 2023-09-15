"العدل الليبية" تدعو ذوى المفقودين لإعطاء عينة من الحمض النووى بمستشفى درنة

طالبت وزارة العدل الليبية، اليوم الجمعة، المواطنين الذين لديهم مفقودين نتيجة السيول والفيضانات في مدينة درنة، إلى التوجه إلى مستشفى هريشة ومقبرتي الفتايح والظهر الحمر، لإعطاء عينة من الحمض النووي لفريق مركز البحوث والخبرة القضائية بقسم الطب الشرعي، لإجراء اختبار الحمض النووي (DNA) والتعرف على الأشخاص المفقودين وتحديد هوياتهم.

إنقاذ 5 أشخاص بعد مرور 96 ساعة علي الإعصار المدمر في درنة

وتمكنت فرق البحث والإنقاذ الليبية، الخميس، من انقاذ خمسة أشخاص من البحر في درنة بعد مضي أكثر من 96 ساعة على الفيضان.

وأعلنت وزارة الصحة الليبية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ ثلاثة أشخاص وجدوا من منطقة الحقف على شاطئ البحر، وشابين آخرين في منتصف العشرينيات أحدهما كان عالقا في ميناء درنة بعد أن جرفه السيل، وآخر في منطقة الكهوف وجميعهم كانوا بصحة ج، وجرى نقلهم للمستشفيات الميدانية لإجراء الكشوفات الطبية.

كما تم إنقاذ أكثر من 500 شخص في درنة، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الكارثة التي ضربت المنطقة وتسببت في مقتل ما يزيد عن 6 آلاف شخص وآلاف المفقودين.

المنفي يتلقي اتصالًا من رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

وأمس الخميس، تلقي رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اتصالا هاتفيا من رئيس الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، قدم له خلاله التعازي باسم الأمين العام وكافة أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب شرق البلاد قبل أيام.

وأكد المسئول الأممي، أن الأمم المتحدة ستقدم كل ما بوسعها من فرق متخصصة لعمليات البحث عن الضحايا والمفقودين وفتح مسارات لإنقاذ حياتهم.

من جانبه أثنى المنفي على دور الأمم المتحدة ووقوفها مع ليبيا في هذه المحنة.