الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. اليونيسف: حوالى 300 ألف طفل فى ليبيا تأثروا نتيجة العاصفة "دانيال"

العاصفة دانيال
العاصفة دانيال

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أطفال ليبيا يواجهون مأساة جديدة حيث تأثر حوالي 300 ألف طفل، نتيجة للوضع الإنساني في شرق البلاد.

وأكد ميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، في بيان، أن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة بعد عقد من النزاع.

وقالت المنظمة إنه بحسب التقديرات، تعرض حوالي 300 ألف طفل في شرق ليبيا لعواقب العاصفة دانيال التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وأشار سيرفادي، إلى أن أولوية المنظمة هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين.

وأضاف: “تشمل أولوياتنا توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن عائلات الأطفال المفقودين، وذلك للحد من وقوع كارثة إنسانية أخرى”.

وأعلنت المنظمة عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة، في استجابة سريعة للوضع الإنساني الحرج في شرق ليبيا بعد تأثير العاصفة دانيال الشديدة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.

وقالت المنظمة إنها تحتاج إلى دعم مالي بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة العاجلة للحياة والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والعائلات المتضررة في مناطق مثل البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة ومناطق أخرى تضررت بشدة من العاصفة.

وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

اليونيسف الامم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة ليبيا المساعدة الإنسانية

الأكثر قراءة

عاجل.. تعرف على باركود العمرة وأهميته والمزايا التى يمنحها للمعتمرين

عاجل.. تحذيرات فى أمريكا من هجمات إرهابية مع قرب موعد انتخابات 2024

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 15-9-2023

الداخلية الليبية: الفيضانات محت مناطق بالكامل

عاجل.. السلطات الأمريكية تتوقع بقاء مستوى التهديد الإرهابى بالبلاد مرتفعا فى 2024

حظر مصطلحات البحث الحساسة.. إجراءات جديدة تتخذها "ميتا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس