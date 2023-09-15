عاجل.. اليونيسف: حوالى 300 ألف طفل فى ليبيا تأثروا نتيجة العاصفة "دانيال"

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أطفال ليبيا يواجهون مأساة جديدة حيث تأثر حوالي 300 ألف طفل، نتيجة للوضع الإنساني في شرق البلاد.

وأكد ميكيلي سيرفادي، ممثل اليونيسف في ليبيا، في بيان، أن الأطفال في ليبيا يواجهون مأساة جديدة بعد عقد من النزاع.

وقالت المنظمة إنه بحسب التقديرات، تعرض حوالي 300 ألف طفل في شرق ليبيا لعواقب العاصفة دانيال التي اجتاحت المنطقة مؤخرًا.

وأشار سيرفادي، إلى أن أولوية المنظمة هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين.

وأضاف: “تشمل أولوياتنا توفير إمدادات الصحة والمياه والصرف الصحي، والدعم النفسي والاجتماعي، والبحث عن عائلات الأطفال المفقودين، وذلك للحد من وقوع كارثة إنسانية أخرى”.

وأعلنت المنظمة عن إطلاق حملة إغاثية عاجلة لدعم الأطفال والعائلات المتضررة، في استجابة سريعة للوضع الإنساني الحرج في شرق ليبيا بعد تأثير العاصفة دانيال الشديدة.

ووفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.

وقالت المنظمة إنها تحتاج إلى دعم مالي بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي لتقديم المساعدة العاجلة للحياة والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والعائلات المتضررة في مناطق مثل البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة ومناطق أخرى تضررت بشدة من العاصفة.

وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.