إضراب جماعي في أكبر 3 مصانع للسيارات بالولايات المتحدة الأمريكية

يبدأ عمال أكبر 3 مصانع لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إضرابهم عن العمل، وأعلنت نقابة عمال السيارات الأمريكية، بدء إضراب جماعي في مصانع شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس".

وصرح رئيس النقابة، شون فين، في كلمة له عبر القناة الرسمية للنقابة علي يوتيوب، لأول مرة في تاريخنا سنضرب عن العمل في وقت واحد ".

ويطالب أعضاء نقابة عمال السيارات الشركات الأمريكية بزيادة كبيرة في الأجور، إلى جانب تحسين المعاشات التقاعدية وزيادة الإجازات ومميزات أخرى.

ويبلغ عدد العاملين في تلك المصانع نحو 150 ألف عامل وعضو في النقابة، حيث كانت النقابة تتفاوض مع الشركات نيابة عن الموظفين لتحسين ظروف العمل.

يجدر الإشارة إلي أن نقابة عمال السيارات كانت قد حددت أمس الخميس الموعد النهائي لتلبية مطالبها، ولكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق، بحلول هذا الوقت.

وحذر رئيس النقابة، شون فين، من أن الإضراب سيكون غير مسبوق في الشركات الثلاث المذكورة، لكنه لن يؤثر على هذه الشركات في ذات الوقت، بحسب قوله.

وكانت شبكة سي إن إن توقعت الأسبوع الماضي نقلا عن خبراء أمريكيين، حدوث إضراب محتمل لعمال السيارات في أمريكا.

وأشار الخبراء إلي أنه قد يكون هناك بعض العواقب الخطيرة لأولئك الذين يسعون إلى شراء طرازات معينة من السيارات أو الشاحنات أو سيارات الدفع الرباعي، على الأقل على المدى الطويل.

مبيعات التجزئة تدفع إلى رفع أسعار البنزين في أمريكا

من جانب اخر، ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس بتأثير من ارتفاع أسعار البنزين.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي وتم تعديل بيانات شهر يوليو بالخفض لتظهر ارتفاع المبيعات 0.5% بدلا من 0.7% التي وردت في التقارير السابقة.