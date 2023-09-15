الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ياسر عمر يكشف تفاصيل مشروع إقرار تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

أوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف تفاصيل مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قائلاً: "إنه ليس قانونًا دائمًا، وإنما مجلس الوزراء أقر على نفس الشروط التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية، لكنه سيستهدف مدة جديدة". 

 

تفاصيل مشروع القانون 

وأضاف النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن مشروع القانون يقترح أن تكون المدة 3 أشهر، لافتًا إلى أن العمل على هذا القانون جاء بناءً على رغبة المصريين المقيمين بالخارج، بعد انتهاء المدة الماضية في 14/ مايو.

 

وأشار إلى أن القانون يعتبر مؤقت  يستمر لمدة 3 أشهر فقط، بنفس الشروط القديمة ، والقانون كله عبارة عن مادتين، والشروط تتمثل في أن يكون المصري مقيم في الخارج، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج، وأن يحول النقود من خارج مصر.

مشروع قانون لجنة الخطة والموازنة تيسيرات للمصريين المصريون بالخارج النائب ياسر عمر

الأكثر قراءة

عاجل.. اليونسكو تقرر عدم إدراج البندقية بقائمة المواقع المعرضة للخطر

عاجل.. الاتحاد الأوروبى: عدد المهاجرين إلى إيطاليا عبر المتوسط تضاعف خلال 2023

عاجل.. انهيار عقار بمنطقة كرموز فى الإسكندرية

عاجل.. مدير مركز الفضاء: اكتشاف كائنات فضائية فى المكسيك غير حقيقى

عاجل.. بالأرقام.. تفاصيل تعويضات المتضررين من الزلازل فى المغرب

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس