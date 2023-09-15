ياسر عمر يكشف تفاصيل مشروع إقرار تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

أوضح النائب ياسر عمر، وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يكشف تفاصيل مشروع قانون يقر تيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قائلاً: "إنه ليس قانونًا دائمًا، وإنما مجلس الوزراء أقر على نفس الشروط التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية، لكنه سيستهدف مدة جديدة".

تفاصيل مشروع القانون

وأضاف النائب ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc، المذاع عبر فضائية dmc، أن مشروع القانون يقترح أن تكون المدة 3 أشهر، لافتًا إلى أن العمل على هذا القانون جاء بناءً على رغبة المصريين المقيمين بالخارج، بعد انتهاء المدة الماضية في 14/ مايو.

وأشار إلى أن القانون يعتبر مؤقت يستمر لمدة 3 أشهر فقط، بنفس الشروط القديمة ، والقانون كله عبارة عن مادتين، والشروط تتمثل في أن يكون المصري مقيم في الخارج، وأن يكون له حساب بنكي في الخارج، وأن يحول النقود من خارج مصر.