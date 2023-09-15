بداية نارية للموسم الثانى.. "كابيتانو مصر" يتصدر السوشيال ميديا من الحلقة الأولى

تصدر برنامج "كابيتانو مصر" مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني من البرنامج، ولاقى تفاعلًا كبيرًا من جانب رواد "السوشيال ميديا" وخاصة موقعي "فيسبوك" و"إكس"، حيث احتل قائمة التريند والأكثر رواجًا بعد دقائق من عرض الحلقة على قناتي on و ontime sports.

برنامج كابيتانو مصر الحلقة الأولى

وقام المتابعون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بتدوين ونشر "بوستات" أشادوا فيها بالخطوة التي حققها البرنامج للاعبين، والمفاجأة التي شهدتها الحلقة الأولى وهي تواجد مجموعة من الخبراء والكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين في أكبر الأندية الإسبانية لاختيار 10 مواهب من نجوم كابيتانو مصر فى الموسم الأول لقضاء فترة معايشة مع أكبر الأندية الإسبانية مثل سلتافيجو وريال بيتس وبلد الوليد وألباسيتى.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء الاعبين ومهاراتهم، كما أشادوا بحرص الشركة المتحدة ووزارة الشباب والرياضة في دعم واكتشاف المواهب في كافة المجالات.

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على اختيار اللاعبين لسفرهم لقضاء المعايشة، مؤكدين أنها خطوة إيجابية تحقق أحد أهم أهداف البرنامج، كما

يشار إلى أن اختيار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين الإسبان وقع على 10 من نجوم "كابيتانو مصر" للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا، وقضاء فترة معايشة هناك وضمت القائمة الأسماء التالية:

- السيد خالد من محافظة الغربية.. نادى "بلد الوليد".

- عيد العزازى من محافظة الشرقية.. نادى "سالتا فيجو".

- زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية.. نادى "cultural leonesa".

- محمد محسن "رزة" من محافظة القاهرة.. نادى "cultural leonesa".

- حارس المرمى عبد العزيز محمد من محافظة القاهرة.. نادى "real Oviedo".

- فهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء.. نادى "real Oviedo".

- عبد الله عيد من محافظة القاهرة.. نادى " Rayo majadahonda".

- مروان سامى من محافظة الإسماعيلة.. نادى " Rayo majadahonda".

- محمد عصمت من محافظة أسيوط.. نادى ألباستي.

- أحمد عشرى من محافظة سوهاج.. نادى ألباستي.

يذكر أن برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم يذاع على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء.