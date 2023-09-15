الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عناصر من وكالة أمن النقل الأمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

أمتعة المسافرين
أمتعة المسافرين

كشف تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية، أن كاميرات المراقبة ضبطت اثنين من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

 

ونشر مكتب الادعاء العام الأمريكي مقطعاً مصوراً يُظهر أحد موظفي وكالة أمن النقل الأمريكية وهو يقوم بفحص إحدى الحقائب، وقام بوضع شيء ما في جيبه، ثم يأتي آخر بعد لحظات، ليتبين أنه كان يعبث بمحفظة لأحد المسافرين، ودسَّ، على ما يبدو، نقودًا في جيبه بعد أن أخرجها من محفظة المسافر.

 

وأشار التقرير إلى أن عنصرًا أمنيًا، يبلغ من العمر 33 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 20 عامًا، عملا معًا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار، بتاريخ 29 يونيو الماضي.

 

وفي 6 يوليو الماضي، ألقت الشرطة القبض على العنصرين، بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.

 

ووجهت إلى الموظفين تهما بالتخطيط المنظم للاحتيال، فيما قالت الشرطة إن اثنين من المشتبه بهما اعترفا للمحققين بارتكابهما السرقة.

سي بي إس نيوز كاميرات المراقبة مطار ميامي الدولي مكتب الادعاء العام الأمريكي الحقائب

الأكثر قراءة

عاجل.. مدير مركز الفضاء: اكتشاف كائنات فضائية فى المكسيك غير حقيقى

أبكت الجمهور.. رسالة نجل محمد ثروت لوالده على المسرح (فيديو)

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حاكم فلوريدا يطالب المواطنين عدم تلقى جرعات معززة ضد كورونا

عناصر من وكالة أمن النقل الأمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

لينك نتيجة تنسيق المرحلة التالتة 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس