عناصر من وكالة أمن النقل الأمريكية يسرقون أمتعة المسافرين

كشف تقرير لشبكة "سي بي أس نيوز" الأمريكية، أن كاميرات المراقبة ضبطت اثنين من عناصر وكالة أمن النقل الأمريكية وهم يسرقون أمتعة المسافرين في مطار ميامي الدولي بولاية كاليفورنيا.

ونشر مكتب الادعاء العام الأمريكي مقطعاً مصوراً يُظهر أحد موظفي وكالة أمن النقل الأمريكية وهو يقوم بفحص إحدى الحقائب، وقام بوضع شيء ما في جيبه، ثم يأتي آخر بعد لحظات، ليتبين أنه كان يعبث بمحفظة لأحد المسافرين، ودسَّ، على ما يبدو، نقودًا في جيبه بعد أن أخرجها من محفظة المسافر.

وأشار التقرير إلى أن عنصرًا أمنيًا، يبلغ من العمر 33 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 20 عامًا، عملا معًا على سرقة أموال من حقائب المسافرين عند نقطة تفتيش في المطار، بتاريخ 29 يونيو الماضي.

وفي 6 يوليو الماضي، ألقت الشرطة القبض على العنصرين، بالإضافة إلى عنصر ثالث في نفس الوكالة بتهمة سرقة 600 دولار من محفظة أحد المسافرين التي كانت موضوعة في حقيبته.

ووجهت إلى الموظفين تهما بالتخطيط المنظم للاحتيال، فيما قالت الشرطة إن اثنين من المشتبه بهما اعترفا للمحققين بارتكابهما السرقة.