كبير المرشدين بقناة السويس: فخور كونى أحد العاملين فى هذا الصرح الكبير

قال القبطان أحمد خليل، كبير المرشدين بهيئة قناة السويس، إنه يعمل في قناة السويس كمرشد منذ 27 عامًا: "لم يحدث أي جنوح لسفينة توليت عملية الإرشاد الخاصة بها منذ أن بدأت العمل في هذا المكان".

قناة السويس

أضاف خليل، خلال لقائه ببرنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سعيد وفخور بعمله في قناة السويس بصورة كبيرة: "رتبتي كبير مرشدين أول، وتوجد رتبة أعلى وهي كبير مرشدين ممتاز".

توجيه السفن

وتابع: جميع المرشدين لديهم خبرة لتوجيه الإرشاد للسفن أيا كان اتجاهها، ومسئولية المرشد توصيل السفينة بأمان كامل للعبور من القناة، لهذا جميع العاملين في القناة هدفهم الأساسي توصيل السفن بأمان.