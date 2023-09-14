مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. أستاذ استثمار: نجاح للدولة المصرية

علق د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد" التي أكدت فيه أن مصر هى الأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2022-2023.

قال هشام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" هناك ضغوط على الماخ العام في جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر نجحت في جذب مايزيد علي 11 مليار دولار من جملة ماتحصل عليه القارة الإفريقية.

مصر تحصل على 20% من حجم الاستثمار الأجنبي للقارة الإفريقية

وتابع "يحسب للدولة المصرية نجاحها في جذب تلك النسبة من الاستثمارات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العديد من التحديات".

أوضح أستاذ الاستثمار أن مصرعادة خلال السنوات الاخيرة، بلغ حجم استثماراتها من التي تأتر للقارة الإفريقية، حوالي 20%: "تحصل القارة الإفريقية على استثمارات يبلغ متوسطها حوالي 45 مليار دولار، فيما بلغ متوسط مصر فقط حوالي 9 ونصف مليار دولار.