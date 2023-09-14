الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر الأولى إفريقيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. أستاذ استثمار: نجاح للدولة المصرية

منظمة الأونكتاد
منظمة "الأونكتاد"

علق د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على تقرير صادر عن منظمة "الأونكتاد" التي أكدت فيه أن مصر هى الأولى إفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2022-2023.

قال هشام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" هناك ضغوط على الماخ العام في جذب الاستثمارات، لافتا إلى أن مصر نجحت في جذب مايزيد علي 11 مليار دولار من جملة ماتحصل عليه القارة الإفريقية.

مصر تحصل على 20% من حجم الاستثمار الأجنبي للقارة الإفريقية 

وتابع "يحسب للدولة المصرية نجاحها في جذب تلك النسبة من الاستثمارات في الوقت الذي تواجه فيه الدولة العديد من التحديات".

أوضح أستاذ الاستثمار أن مصرعادة خلال السنوات الاخيرة، بلغ حجم استثماراتها من التي تأتر للقارة الإفريقية، حوالي 20%: "تحصل القارة الإفريقية على استثمارات يبلغ متوسطها حوالي 45 مليار دولار، فيما بلغ متوسط مصر فقط حوالي 9 ونصف مليار دولار.

الأونكتاد جذب الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات الأجنبية مصر الاستثمارات الأجنبية في مصر

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

شركة مكسيم تحصل على القرار الوزارى الجديد لنقل ولاية مشروع بو سيدى عبدالرحمن

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

اللاعب الألماني روبرت باور يتصدر الترند بعد اعتناقه الإسلام.. ما القصة؟

انطلاق مؤتمر مجلس القبائل العربية لدعم الرئيس السيسي فى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس