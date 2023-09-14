الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الإسعاف الليبى: الأعداد الحقيقية لضحايا العاصفة "دانيال" مرعبة

هيئة الطوارئ والإسعاف
هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية

قال أسامة علي، المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية، إنه لا يوجد عوائق الآن لانتشال المصابين مع تواجد كل الأدوات وفرق الإنقاذ التي تم توفيرها، للتخلص من آثار العاصفة "دانيال".

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، الشكر لمصر وتونس والجزائر وتركيا، مؤكدًا أنه يوجد فرق كثيرة تقوم بعمليات الانتشال والبحث عن المفقودين.

وعن الإعلان عن 11 ألف قتيل، و20 ألف مفقود، أكد أن الأعداد الحقيقية صادمة وتتزايد ولن يتم الإعلان عنها الآن حتى تتم عملية الحصر كاملة للضحايا، خاصة مع هول الكارثة وليبيا ليست أرض كوارث، مشيرًا إلى أن الأمل يتجدد مع كل بحث عن وجود ناجيين.

مسح المناطق بطائرات قصيرة المدى

وأكد إنشاء أكثر من 6 مستشفيات وفرق الإسعاف والطوارئ وفرق الاغاثة والوضع أفضل بكثير، مشيرًا إلى أن المدن التي “لم نتمكن من الدخول إليها تم مسحها من قبل الإسعاف الليبي والذي تمكن من إحضار طائريتن قصيرة المدى مح بهما المنطقة بالكامل”.

الإسعاف الليبية الأعداد الحقيقية صادمة العاصفة دانيال عمليات الانتشال المفقودين

مواد متعلقة

برلماني: مصر كانت أول المتضامنين والداعمين للأشقاء في ليبيا والمغرب

"طوارئ ليبيا": إجلاء المدنيين من درنة واقتصار دخول المدينة على فرق الإنقاذ

ليبيا: نواب يقترحون إنشاء جهاز لإعادة الإعمار والصحة العالمية توفر مليوني دولار

محمد الباز: مصر عملت الأصول مع ليبيا.. ولدينا فرق إنقاذ محترفة

محمد الباز: أحداث ليبيا كارثية.. والوفيات قد تتخطى 100 ألف

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقي 2023 والقنوات الناقلة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

شركة مكسيم تحصل على القرار الوزارى الجديد لنقل ولاية مشروع بو سيدى عبدالرحمن

معركة العزة والكرامة.. من «الخطة 200» لـ«العملية بدر».. كيف خطط الجيش لـ«يوم العبور العظيم»؟

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

تامر أمين: المجتمع الدولي دمّر ليبيا كليًا وليس الإعصار فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس