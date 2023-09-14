الإسعاف الليبى: الأعداد الحقيقية لضحايا العاصفة "دانيال" مرعبة

قال أسامة علي، المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية، إنه لا يوجد عوائق الآن لانتشال المصابين مع تواجد كل الأدوات وفرق الإنقاذ التي تم توفيرها، للتخلص من آثار العاصفة "دانيال".

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، الشكر لمصر وتونس والجزائر وتركيا، مؤكدًا أنه يوجد فرق كثيرة تقوم بعمليات الانتشال والبحث عن المفقودين.

وعن الإعلان عن 11 ألف قتيل، و20 ألف مفقود، أكد أن الأعداد الحقيقية صادمة وتتزايد ولن يتم الإعلان عنها الآن حتى تتم عملية الحصر كاملة للضحايا، خاصة مع هول الكارثة وليبيا ليست أرض كوارث، مشيرًا إلى أن الأمل يتجدد مع كل بحث عن وجود ناجيين.

مسح المناطق بطائرات قصيرة المدى

وأكد إنشاء أكثر من 6 مستشفيات وفرق الإسعاف والطوارئ وفرق الاغاثة والوضع أفضل بكثير، مشيرًا إلى أن المدن التي “لم نتمكن من الدخول إليها تم مسحها من قبل الإسعاف الليبي والذي تمكن من إحضار طائريتن قصيرة المدى مح بهما المنطقة بالكامل”.