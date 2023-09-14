محمد الباز: أحداث ليبيا كارثية.. والوفيات قد تتخطى 100 ألف

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن أحداث ليبيا محزنة جدًا وكارثية، مضيفًا: "هناك تقديرات تشير إلى أن عدد الوفيات جرّاء إعصار ليبيا قد يصل إلى 100 ألف وهذا الرقم مرشح للزيادة".

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "لا أحد يعلم كم عدد المفقودين وفي ناس انجرفوا في البحر، هناك آلاف الوفيات والمفقودين، وقرى اندثرت تمامًا بسبب الإعصار".

الباز: كنا نسمع عن المدن التي تختفي في الأساطير لكن شاهدنا ذلك في ليبيا

وتابع: "كنا نسمع عن المدن التي تختفي في الأساطير لكن شاهدنا ذلك في ليبيا، بلد نزلت تحت الأرض ولم تعد موجودة".

وأشار إلى أن هذا الوضع كنا نشاهده في مناطق أخرى في العالم لكنه اقترب جدًا وعندما اقتربت كل خلايا الانتباه لدينا بدأت تعمل.