كارثة إنسانية.. صور جديدة تُظهر حجم الدمار فى درنة الليبية جراء "دانيال"

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، مجموعة من الصور التي التقطت حديثًا عبر الأقمار الصناعية، تكشف عن مدى الدمار الذي لحق بمدينة درنة في ليبيا جراء العاصفة "دانيال".

العاصفة دانيال

وأشار التقرير، إلى أن أكثر من 5 آلاف شخص لقوا حتفهم في أعقاب الفيضانات الكارثية في شرق ليبيا -وفقًا لمسئولين حكوميين ومستشفيات، بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال المنطقة الساحلية. وتُشير التقدير إلى أن نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين -بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

فيضان دانيال

وأدت الفيضانات الكبرى في مدينة درنة الواقعة شمال شرق البلاد، والتي تضررت بشدة، إلى "جرف أحياء بأكملها في البحر"، وفقًا لمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن أكثر من 30 ألف شخص نزحوا بسبب الفيضانات في درنة.

فيضان دانيال المدمر

تحذير من تفشي الأمراض جراء تراكم الجثث

كما حذّر تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، من تفشي الأمراض والأوبئة بسبب تكدس الجثث في مدينة درنة في ليبيا، التي شهدت واحدًا من أسوأ الفيضانات المدمرة في تاريخها.

فيضانات ليبيا

وهناك مناشدات من عمال الإنقاذ في مدينة درنة الليبية المدمرة، لتوفير المزيد من أكياس الجثث، بعد الفيضان الذي أدى إلى مقتل آلاف الأشخاص وجرف الكثيرين إلى البحر.

وبدأت المساعدات الدولية تصل ببطء إلى المدينة الساحلية، بعد أن ضربت العاصفة دانيال الساحل الشمالي لليبيا مساء السبت، ويخشى أن يكون ما يصل إلى 20 ألف شخص قد لقوا حتفهم.

وقال عمدة درنة، عبدالمنعم الغيثي:"نحن في الواقع بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث، وأخشى أن تُصاب المدينة بالوباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه".

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