5 عناوين جديدة صدرت عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم

صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة 5 عناوين جديدة من مختلف سلاسل الهيئة، منوعة بين إبداعات وترجمات وأعمال تاريخية.

قال جرجس شكرى، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة صدرت اليوم 5 عناوين جديدة ، عن سلسلة آفاق عالمية التى يرأس تحريرها المترجم القدير الدكتور أنور إبراهيم صدر كتاب " اخترعت الشعر " وهو مختارات شعرية للشاعر الباكستاني أفضال أحمد والذى خص القارئ المصري بمقدمة لهذه المختارات ترجمة هاني السعيد.

وعن سلسلة أصوات أدبية التى يرأس تحريرها الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح ثلاثة عناوين " المجموعة القصصية ترانيم قصصية " لسعيد سالم ، وأيضا مجموعة قصصية عنوانها " مخاض الحكي " ل السيد نجم ، وديوان شعر فصحى " آخر الغيث قطرة ل" عزت الطيري ".

وعن سلسلة نصوص مسرحية التى يرأس تحريرها الدكتور علاء عبد العزيز " مسرحية المطبخ " ل محمد عادل.

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