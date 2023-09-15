الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

5 عناوين جديدة صدرت عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم

غلاف احد الدواوين
غلاف احد الدواوين

 صدر حديثا عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة  5 عناوين جديدة من مختلف سلاسل الهيئة، منوعة بين إبداعات وترجمات وأعمال تاريخية.

 

قال جرجس شكرى، أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة صدرت اليوم 5 عناوين جديدة ، عن سلسلة آفاق عالمية التى يرأس تحريرها المترجم القدير الدكتور أنور إبراهيم صدر  كتاب " اخترعت الشعر " وهو مختارات شعرية للشاعر الباكستاني أفضال أحمد والذى خص القارئ المصري بمقدمة لهذه المختارات ترجمة هاني السعيد.

سيد الوكيل لـ"أطياف": نعيش مرحلة الخطاب الشعبوي الذي يدعمه التطور التكنولوجي

 وعن سلسلة أصوات أدبية التى يرأس تحريرها الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح ثلاثة عناوين " المجموعة القصصية ترانيم قصصية " لسعيد سالم ، وأيضا مجموعة قصصية عنوانها " مخاض الحكي " ل السيد نجم ، وديوان شعر فصحى " آخر الغيث قطرة ل" عزت الطيري ".

غدًا.. قصور الثقافة تطلق فعاليات الدورة الـ 19 لمهرجان مسرح الهواة

 وعن  سلسلة نصوص مسرحية التى يرأس تحريرها الدكتور علاء عبد العزيز " مسرحية المطبخ " ل محمد عادل.

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مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة آفاق عالمية جرجس شكري د أنور إبراهيم الباكستاني أفضال أحمد

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