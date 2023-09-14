الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. قصور الثقافة تحتفى بمحمد السيد عيد فى "العودة إلى الجذور" بالإسكندرية

محمد السيد عيد
محمد السيد عيد

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالكاتب والسيناريست الكبير محمد السيد عيد، ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" في السادسة مساء الأحد المقبل، 17 سبتمبر، بقصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية.

يشارك في الاحتفالية الكاتب الكبير مصطفى نصر، والشاعر الدكتور فوزي خضر، والكاتب منير عتيبة، ويقدمها الشاعر جابر بسيوني.

محمد السيد عيد أحد الكتاب الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية، حيث قدم عددا من الأعمال الدرامية للإذاعة والتليفزيون، منها مسلسلات "الزيني بركات، قاسم أمين، زمن العطش، الشهاب، علي مبارك، شاطئ الخريف، مشرفة رجل من هذا الزمان، الغزالي، ابن رشد"، وغيرها. بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية، والنقدية وكتب الأطفال.

كما حاز عدة جوائز من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن أعماله الدرامية المتميزة منها: أحسن كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون 1996، عن مسلسل الزيني بركات، أحسن كاتب سيناريو 2003 عن مسلسل قاسم أمين، الجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن "مسلسل الشهاب"، وجائزة المجلس القومى لحقوق الإنسان 2011 عن مسلسل مشرفة، والجائزة الفضية لأحسن مسلسل عن مسلسل "مشرفة" من مهرجان الخليج 2012. الجائزة الذهبية لأحسن مسلسل سيرة من مونديال الإذاعة والتليفزيون 2012 عن مسلسل مشرفة، الجائزة الفضية من اتحاد الإذاعات العربية بتونس 2012 عن مسلسل "مشرفة"، كما حاز جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وشغل منصب نائب رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأسبق، ويشغل الآن منصب رئيس مجلس إدارة نادي القصة بمصر.

برنامج "العودة إلى الجذور" أطلقته الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان وتنفذه الإدارة العامة للثقافة العامة بإدارة الشاعر عبده الزراع، وتقام الاحتفالية بالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش.

يأتي ذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة في المحافظات.

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الكبير محمد السيد عيد العودة إلى الجذور ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية

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