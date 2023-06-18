جرجس شكرى ناعيًا أبوالعلا السلامونى: كنت نموذجًا للمثقف الوطنى

نعى جرجس شكري، أمين عام مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، رحيل الكاتب المسرحي أبوالعلا السلاموني، بكلمات مؤثرة، قائلًا: "الكاتب المسرحي الكبير أبوالعلا السلاموني.. وداعًا".

وتابع عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قدمت الكثير للمسرح المصري على مدى أكثر من ستة عقود، ناضلت وحاربت كل الأفكار الظلامية، سيظل رصيدك من النصوص المسرحية التي بلغت ما يقرب من 40 نصًا حاضرًا وشاهدًا على دورك، بالإضافة إلى ما قدمته دفاعًا عن المسرح المصري، فكنت نموذجًا للمثقف الوطني صاحب القضية.

وأضاف: رحل اليوم أستاذ الفلسفة القادم من دمياط مع زميله يسري الجندي الذي سبقه إلى هناك، وحتى اللحظات الأخيرة كان أبوالعلا السلاموني يؤدى دوره كرجل مسرح ومثقف وطني من خلال الكتاب الذي صدر عن مشروع النشر بقصور الثقافة الأسبوع الماضي "بيان للمسرح الشعبي".. وداعًا يا أستاذ أبوالعلا.

كانت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، أعلنت منذ أيام قليلة، عن صدور 6 عناوين جديدة عن مشروع النشر بالهيئة، تتضمن كتاب "بيان للمسرح الشعبي.. نحو تأسيس نظرية للمسرح الشعبي" للكاتب المسرحي الكبير أبوالعلا السلاموني.

وكان قد رحل عن عالمنا اليوم الأحد، الروائي والكاتب المسرحي محمد أبوالعلا السلاموني، عن عمر يناهز 82 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والدرامية التليفزيونية.

وقال الكاتب والناقد المسرحي أحمد عبدالرازق أبوالعلا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": لا حول ولا قوة إلا بالله، رحيل الكاتب الكبير محمد أبوالعلا السلاموني.

وُلد محمد أبوالعلا السلاموني، في 3 يناير 1941، ونشأ في محافظة دمياط، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة، وتخرج منها عام 1968، وله أكثر من ثلاثين مسرحية، عُرضت على جميع مسارح مصر من المسرح القومي، إلى الحديث، والبالون، الطليعة، والهناجر، وغيرها من المسارح المصرية، وقد شارك في إخراج هذه الأعمال المسرحية، عدد من أشهر المخرجين، منهم عبدالرحيم الزرقاني وسعد أردش وكرم مطاوع وجلال الشرقاوي.