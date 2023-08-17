الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فتنة الهامش" كتاب جديد للشاعر الكبير حلمي سالم عن "قصور الثقافة"

حلمي سالم
حلمي سالم

صدر اليوم عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب "فتنة الهامش  للشاعر الراحل الكبير حلمي سالم" والكتاب مجموعة مقالات نقدية كتبها الراحل في مراحل عمرية متعددة، منها دراسة حول رواية أولاد حارتنا لنجيب محفوظ ، تحت عنوان " تحت مظلة محفوظ ، وتحت عنوان "روائيون في القلب" كتب حلمي سالم عن مجموعة من الكتاب، وشهادة عن أدونيس وأخري عن سعدالله ونوس، الكتاب رحلة في أفكار حلمي سالم عن الواقع الثقافي.

حلمي سالم 

ولد حلمي سالم عام 1951 ويعتبر من أبرز شعراء مصر في سبعينيات القرن العشرين، حصل على ليسانس الصحافة من كلية الآداب بجامعة القاهرة، وهو صحفي بجريدة الأهالي التي تصدر في القاهرة، ورئيس تحرير مجلة أدب ونقد الفكرية الثقافية المصرية، وحاصل على جائزة التفوق في الآداب للعام 2006 عن مجمل أعماله الأدبية.

 

اقترن حلمي سالم بجماعة «إضاءة» الشعرية التي كانت برفقة جماعة «أصوات» وكانت من أشهر الكتل الشعرية في السبعينيات، ومن شعرائها

القاهرة إلى بيروت وانخرط في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية، وشهد تجربة الحرب الأهلية في بيروت كما عايش تجربة الاحتلال الإسرائيلي لبيروت في العام 1982. شارك في مهرجان جرش بضع مرات، وزار الأردن أكثر من مرة، وكان يتمتع بعلاقات وثيقة مع مختلف الشعراء والمثقفين في الأردن. بل ارتبط سالم بصداقة مع معظم شعراء العالم العربي وبالأجيال الشعرية في مصر على تنوعها بفضل سماتها الشخصية التي مالت إلى التسامح وقبول الاختلاف ووجد شعره مساحة كبيرة من الجدل قبل نحو خمس سنوات بسبب الأزمة التي فجرها نشر قصيدته الشهيرة «شرفة ليلى مراد» مع الجماعات المتشددة حيث بادر الشيخ يوسف البدري برفع دعوى قضائية لسحب ترخيص مجلة إبداع التي نشرتها كما طالب بسحب جائزة التفوق مع الشاعر الراحل.

 

مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب فتنة الهامش مقالات نقدية تحت مظلة محفوظ روائيون في القلب

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