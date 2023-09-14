رسميًا.. الوحش إلى الاتحاد السكندري لمدة 3 مواسم

أعلن الاتحاد السكندري تعاقده مع عمر الوحش قادمًا من النادي الإسماعيلي بعدما وقع عقدًا لمدة 3 مواسم.

ووقع اللاعب منذ أسابيع قليلة على عقد جديد مع الدراويش، لكن لم يتم تسجيل عقده مع الإسماعيلي ليرحل في صفقة انتقال حر.

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إعارة ناشيء الاتحاد يفسح المجال أمام الوحش

جاء رحيل فارس عزت لاعب الاتحاد السكندري الشاب على سبيل الإعارة إلى صفوف المجد السكندري لمدة موسم واحد ليفسح المجال أمام لاعب الإسماعيلي للانتقال إلى زعيم الثغر.

وجاء توقيع اللاعب لنادي الاتحاد لمدة 3 مواسم بناء على طلب طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري من أجل تدعيم خط وسط الفريق.

وسبق أن وقع الوحش عقدًا مع المصري البورسعيدي في يناير الماضي وكان قريبا من الرحيل عن الإسماعيلي لكن الصفقة لم تتم في اللحظات الأخيرة ليستمر في صفوف الدراويش.

وارتدى قائد الإسماعيلي السابق قميص الدراويش في 152 مباراة، حيث سجل 6 أهداف وصنع مثلهم في جميع المسابقات.

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صفقات الاتحاد السكندري

ضمت صفقات الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كلاً من:

عمر صلاح من سموحة ومحمود شبانة من الاتحاد وإسلام أبو سليمة من المصري وسيف تقا من سيراميكا كليوباترا وأحمد ياسين من البنك الأهلي وأحمد غنيم من سبورتنج وفارس عزت من المجد السكندري وعمرو صلاح من وادي دجلة وهاني الطامي من المنصورة ورجب عمران وأحمد الشيخ.

ويلعب الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 ضد سيراميكا كليوباترا.