الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يواجه إنبى وسبورتنج والمجد وديًا ويسعى لحسم صفقة مدافع الزمالك

مباراة الاتحاد السكندري
مباراة الاتحاد السكندري وإف سي زد الودية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ثلاث مباريات ودية أمام إنبي وسبورتنج والمجد أيام 6 و7 و13 سبتمبر الجاري في المرحلة الأخيرة من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2023– 2024 .

كان فريق الاتحاد السكندري قد خاض ست مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق الشباب بالنادي بهدفين نظيفين ثم فاز على الإنتاج الحربي 2- صفر وتعادل مع دمنهور بهدف لكل منهما وخسر أمام طلائع الجيش بثلاثية وهزم البنك الأهلي بهدف دون رد وتعادل في المباراة الأخيرة مع فريق إف سي زد الوافد الجديد للدوري الممتاز بدون أهداف.

من ناحية أخرى يسعى مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي للاستفادة من تعثر انتقال محمود شبانة، مدافع الزمالك، لفريق سموحة وتحويل وجه اللاعب إلى قلعة الاتحاد السكندري..ويعقد مسئولو الاتحاد جلسة مع اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة في ظل رغبة الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك، في رحيل اللاعب بعدم قناعته بمستواه .

كان مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي قد نجح في تدعيم الفريق بـ15 لاعبًا جديدًا حتى الآن وهم أحمد الشيخ العائد من نادي فياجيم بربيرا التشيكي والتونسي سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا وعمر صلاح حارس سموحة والحبيب حسن عبده لاعب البوليس بالنيجر والكاميروني فرانك الآن من اتحاد تطاوين التونسي ومحمد صلاح حارس إنبي وإسلام أبوسليمة ورجب عمران من المصري، أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي والجابوني بيكالي أوبالي من نادي بيندجي وخمسة لاعبين من دوري المظاليم وهم هاني الطامي لاعب المنصورة وأحمد غنيم مدافع سبورتنح وإسلام زيادة لاعب المقاصة وعمرو صالح من وادي دجلة وفارس عزت من المجد السكندري.

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