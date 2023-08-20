الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الاتحاد يتعاقد مع إسلام أبوسليمة مدافع المصرى السابق

مصيلحي مع إسلام أبو
مصيلحي مع إسلام أبو سليمة

أعلن الاتحاد السكندري عن تعاقده مع إسلام أبوسليمة مدافع المصري البورسعيدي السابق في صفقة انتقال حر.

وكشف نادي الاتحاد السكندري عن إتمام تعاقده مع إسلام أبوسليمة بعقد يمتد 3 مواسم مقبلة.

ونشر النادي بيانًا قال فيه: يعلن فيه تعاقده مع إسلام أبوسليمة بناء على طلب طارق العشري المدير الفني للفريق.

ونجح زعيم الثغر في ضم أحمد الشيخ وسيف تقا مدافعي سيراميكا كليوباترا، والحبيب حسن لاعب منتخب النيجر الأولمبي، وهاني الطامي لاعب وسط المنصورة وعمرو صالح ظهير وادي دجلة، وأحمد غنيم مدافع سبورتنج، وعمر صلاح حارس سموحة والكاميروني فرانك آلان، ورجب عمران.

الاتحاد السكندرى إسلام أبو سليمة المصرى البورسعيدى الدورى المصرى

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