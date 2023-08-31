بعد تحفظه على مابولولو وإيبوكا.. كولر يدرس تأجيل صفقة مهاجم الأهلى حتى يناير

رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، بعض ترشيحات وكلاء اللاعبين لاختيار مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي بعد غموض موقف الثنائي البرازيلي سوزا والكونغولي جاكسون موليكا حتى الآن.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن إدارة الكرة عرضت على كولر مهاجمين آخرين، لكنه أبلغ المسئولين أنه إذا لم يتم التعاقد مع سوزا فإنه لا يرغب في ضم صفقات جديدة.

وأضاف المصدر أن هناك تحفظًا من جانب السويسري مارسيل كولر على بعض الأسماء التي تم عرضها مثل الأنجولي مابولولو مهاجم فريق الاتحاد السكندري والنيجيري جون إيبوكا مهاجم فريق سيراميكا.

وأشار المصدر إلى أن هناك اتجاها لدى مارسيل كولر بالاعتماد على صلاح محسن وكهربا وبيرسي تاو في مركز قلب الهجوم حتى يناير المقبل، وحسم صفقة سوزا.

وكان مسئولو الأهلي أرسلوا عرضًا رسميًا إلي نادي جيونبوك الكوري الجنوبي لضم سوزا مقابل مليون و250 ألف دولار وهذا هو العرض من الأهلي لضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الجاري.

الأهلي يختتم المران المسائي في النمسا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريبه مساء أمس في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية.

فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.