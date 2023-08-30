كولر يتمسك بسوزا ويرفض البدائل.. وطبيب نمساوى يقرر مصير السولية

رفض السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى لنادى الأهلى، بعض ترشيحات وكلاء اللاعبين لاختيار مهاجم جديد فى موسم الانتقالات الصيفية الحالى، بعد غموض موقف الثنائى البرازيلى جوزيف دى سوزا والكونغولى جاكسون موليكا.

وكشف مصدر عن أن إدارة الكرة عرضت على «كولر» مهاجمين آخرين لكنه تمسك بضم «سوزا» ورفض أى بدائل أخرى. وأضاف أن السويسرى أبدى تحفظه على بعض الأسماء التى عرضتها إدارة الكرة مثل الأنجولى مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، والنيجيرى جون إيبوكا، مهاجم فريق سيراميكا.

من ناحية أخرى، كشف مصدر داخل الأهلى عن أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، طلبت من إدارة التعاقدات تأجيل تمديد أو تجديد عقد عمرو السولية، لاعب الفريق، الذى ينتهى عقده الموسم المقبل، لحين ورود تقرير الخبير النمساوى كريستيان فينك، الطبيب الخاص بلاعبى بايرين ميونيخ، عن حالة اللاعب بعد تجدد إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية. وأشار المصدر إلى أن الخبير النمساوى سبق له أن أجرى عملية الرباط الصليبى للثنائى أكرم توفيق، وكريم فؤاد.