رئيس الوزراء يشيد بجودة المنتج المصرى فى معرض "أهلًا مدارس"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه على مدار السنوات السابقة وخلال معارض أهلا مدارس، لاحظنا زيادة المنتج المصري والمحلي، والذي أصبح يمثل الغالبية العظمى للمنتجات في المعرض وبجودة وهذه نقطة مهمة جدًا.

وأضاف، خلال كلمته في افتتاح معرض "أهلًا مدارس"، أن "كل عام مستوى الجودة في تقفيل المنتج يختلف بشكل متطور جدًا وسعيد جدا بهذه المنتجات المصرية، والتي كنا نعتمد في السباق على منتجات مستوردة".

المعرض يضم 170 عارضًا

وأشار إلى أن المعرض يضم 170 عارضًا لكل الأدوات المدرسية من حقائب وأدوات مكتبية، وملابس ومنتجات غذائية ويوجد تنوع شديد داخل المعرض.