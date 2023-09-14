الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمين "المصريين الأحرار": غرفة عمليات لمتابعة أحداث ليبيا والمستيرال قادرة على إنهاء الأزمة

سلطان الزعيرى
سلطان الزعيرى

قال سلطان الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، إن الحزب دشن غرفة عمليات لمتابعة الأحداث الجارية فى الشرق الليبى وخاصة فى المناطق التى تضررت من إعصار دانيال، مُشيرًا إلى أنها تتابع أولًا بأول، تطورات الأوضاع من خلال مندوبيها فى المناطق المنكوبة. 

وأوضح “الزعيري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،  أن أبناء عمه من المقيمين فى مدينة درنه الليبية وعددهم أسرتين كاملتين توفوا فى الإعصار الذى ضرب المدينة وعدة مناطق أخرى مجاورة وتم العثور عليهم متوفين داخل منازلهم المنهارة وتم دفنهم فى مقابر مرتوبة الإسلامية. 

المستيرال قادرة على ادارة الازمة فى ليبيا 

وأكد أن الرئيس السيسى ضرب أروع الأمثلة فى تدخلة السريع وتقديم الدعم للاشقاء فى دولة ليبيا والمتضرربن من إعصار دانيال حيث انه اتخذ اسرع قرار للمساعدة وخاصة قرار إرسال المستيرال كمستشفى ميدانى فى المنطقة، حيث أن تلك المستشفى قادرة على إدارة الازمة هناك "شكرا الرئيس السيسى وهناك ما عهدناه منك .. تحيا مصر".

مطروح المصريين الأحرار درنة ليبيا الرئيس السيسي المستيرال

مواد متعلقة

الزعيري: مطروح شهدت طفرة في المشروعات.. وندعم الرئيس السيسي بالانتخابات القادمة

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس