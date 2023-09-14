أمين "المصريين الأحرار": غرفة عمليات لمتابعة أحداث ليبيا والمستيرال قادرة على إنهاء الأزمة

قال سلطان الزعيرى، أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح، إن الحزب دشن غرفة عمليات لمتابعة الأحداث الجارية فى الشرق الليبى وخاصة فى المناطق التى تضررت من إعصار دانيال، مُشيرًا إلى أنها تتابع أولًا بأول، تطورات الأوضاع من خلال مندوبيها فى المناطق المنكوبة.

وأوضح “الزعيري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أبناء عمه من المقيمين فى مدينة درنه الليبية وعددهم أسرتين كاملتين توفوا فى الإعصار الذى ضرب المدينة وعدة مناطق أخرى مجاورة وتم العثور عليهم متوفين داخل منازلهم المنهارة وتم دفنهم فى مقابر مرتوبة الإسلامية.

المستيرال قادرة على ادارة الازمة فى ليبيا

وأكد أن الرئيس السيسى ضرب أروع الأمثلة فى تدخلة السريع وتقديم الدعم للاشقاء فى دولة ليبيا والمتضرربن من إعصار دانيال حيث انه اتخذ اسرع قرار للمساعدة وخاصة قرار إرسال المستيرال كمستشفى ميدانى فى المنطقة، حيث أن تلك المستشفى قادرة على إدارة الازمة هناك "شكرا الرئيس السيسى وهناك ما عهدناه منك .. تحيا مصر".