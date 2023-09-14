الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجواء ترفيهية.. "خليك إيجابي" تُشارك ذوي الهمم الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الدم

احتفالية ذوي الهمم
احتفالية ذوي الهمم

في أجواء تملأها البهجة والفرحة، شاركت مبادرة “خليك إيجابي” في الاحتفال باليوم العالمي لمرضى سرطان الدم على شاطئ المندرة المجاني لذوي الهمم.

وأكد رامي يسري، مسؤول مبادرة “خليك إيجابي”، حرصهم على الاحتفال بمرضى سرطان الدم من الأطفال في أجواء من البهجة للتخفيف عنهم.

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وتابع “يسري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الاحتفالية شهدت مُشاركة 250 طفل من مرضى سرطان الدم، في أجواء ترفيهية لتقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم الذين يتحملون الكثير من اجل معاقاه ابناءهم.

وأكد مسئول مبارة “خليك إيجابي”، أن الاحتفالية تضمنت جانب توعوي بالتعاون مع جمعية تنظيم الأسرة ورواد الشاطئ بضرورة الانتباه والمتابعة الطبية من اجل الوقاية من الامراض والحفاظ على الصحة العامة.

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حملة تنظيف الشاطئ 

وتابع “يسري” أنه على هامش الفعالية، تم تدشين حملة تنظيف للشاطئ من المخلفات والنفايات العضوية والبلاستيكية للحفاظ على البيئة وتوعية المصطافين.

واشاد يسري، بان تلك المبادرات الميدانية تلقى اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والتي يتم دعمها بالقوافل الطبية والصحية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطن البسيط للاطمئنان على صحته بالمجان دون اي مقابل مادي، وهي خدمات صحية كان يفتقدها المواطنين.

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300 من ذوي الهمم ومرضي السرطان في احتفالية العمل الإنساني بشاطئ المندرة المجاني

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