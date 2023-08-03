الخميس 03 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لإسعاد الأطفال.. احتفالات على شاطئ المندرة بالإسكندرية

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

استضاف شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية اليوم، الأطفال المرضى بوحدة نقل الدم بالمحافظة في أجواء ترفيهية مميزة لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ووحدة خدمات نقل الدم.

وتفاعل الأطفال مع أجواء الأغاني المُبهجة، وأُتيِحَت لهم الفرصة للاستمتاع بالسباحة في مياه الإسكندرية بإشراف مشرفي الشواطئ حفاظًا على سلامتهم.

وارتفعت نسب إشغالات الشواطئ بمختلف قطاعاتها الشرقية والغربية هربًا من ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالإجازات الصيفية، لذا؛ أوصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة الاعتماد وتفعيل خدمات الحجز الإلكتروني.

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية
السياحة والمصايف ادارة السياحة والمصايف وحده نقل الدم شاطىء المندرة المجاني الإسكندرية

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