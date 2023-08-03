لإسعاد الأطفال.. احتفالات على شاطئ المندرة بالإسكندرية

استضاف شاطئ المندرة المجاني بالإسكندرية اليوم، الأطفال المرضى بوحدة نقل الدم بالمحافظة في أجواء ترفيهية مميزة لإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ووحدة خدمات نقل الدم.

وتفاعل الأطفال مع أجواء الأغاني المُبهجة، وأُتيِحَت لهم الفرصة للاستمتاع بالسباحة في مياه الإسكندرية بإشراف مشرفي الشواطئ حفاظًا على سلامتهم.

وارتفعت نسب إشغالات الشواطئ بمختلف قطاعاتها الشرقية والغربية هربًا من ارتفاع درجات الحرارة والاستمتاع بالإجازات الصيفية، لذا؛ أوصت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بضرورة الاعتماد وتفعيل خدمات الحجز الإلكتروني.

شواطىء الاسكندرية