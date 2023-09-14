خالد الصاوي عن الزواج: "هو شر لا بد منه"

وصف الفنان خالد الصاوي، بأن منظومة الزواج بأنها شر لا بد منه، موضحا: "أنا اتجوزت وانا عندي ٤٨ عاما، بعض النظر صح أم خطأ، لأني فنان مش شبه الناس، وهو مجنون، والفنان مختلف قوي، والناس ترى آفاق جديدة وحرية جديدة في الفنانين على الرغم من أن الناس تنتقدنا باستمرار إلا أنهم يحبوننا".

وتابع الفنان خالد الصاوي خلال لقائه في برنامج "ف الصالة" مع دكتور مهاب مجاهد، قائلًا: "حياتي كانت متبهدلة قبل الجواز، وقررت معش في محراب الفن، وبعدين السعادة هي امرأة"، متحدثًا أيضًا عن مراحل الحياة الزوجية منذ فترة السيتينيات، وحتى تطورها مع مختلف الأجيال، وعن رأيه في الزواج، وكيفية تكوين حياة زوجية هادئة متوافقة مع طبيعة عمل الزوجين.

ونصح الفنان خالد الصاوي المتزوجون بأن الراحة هي أساس العلاقة في المنزل، وإن غابت هذه الراحة فإنه لا بد من الانفصال، مستعينًا بالآية القرآنية: "فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ".