مؤرخ: بلادنا العربية تحتاج لآلية عاجلة لحماية تراثنا من الكوارث

قال الخبير الأثري د.مجدي شاكر إن بلادنا العربية تحتاج لآلية عاجلة لحماية تراثها من الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن آثارنا هى آخر شيء ينظر له وقت حدوث هذه الظواهر الطبيعية، حيث يكون البشر هم محور الاهتمام في المقام الأول.

أضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الآثار هى الأكثر تضرّرًا في كارثتي المغرب وليبيا؛ نظرًا لقلة الاهتمام بها داخل مجتمعاتنا العربية.

أتمنى أن ننتبه لأهمية حماية آثارنا من الكوارث الطبيعية

وتابع "وجود الآثار العربية داخل أراضٍ مكتظة بالسكان والتي تواجه صعوبة الوصول إليها وقت حدوث الكوارث"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من عامل تؤثر بدورها على الحفاظ على آثارنا العربية.

وواصل: أتمنى أن كارثتي المغرب وليبيا تكونان بمثابة ناقوس خطر، لكافة الدول العربية في أن تحط باعتبارها أهمية الحفاظ على الآثار.