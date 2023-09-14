الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤرخ: بلادنا العربية تحتاج لآلية عاجلة لحماية تراثنا من الكوارث

اعصار ليبيا
اعصار ليبيا

قال الخبير الأثري د.مجدي شاكر إن بلادنا العربية تحتاج لآلية عاجلة لحماية تراثها من الكوارث الطبيعية، مؤكدًا أن آثارنا هى آخر شيء ينظر له وقت حدوث هذه الظواهر الطبيعية، حيث يكون البشر هم محور الاهتمام في المقام الأول.

أضاف شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة القاهرة الإخبارية أن الآثار هى الأكثر تضرّرًا في كارثتي المغرب وليبيا؛ نظرًا لقلة الاهتمام بها داخل مجتمعاتنا العربية.

أتمنى أن ننتبه لأهمية حماية آثارنا من الكوارث الطبيعية

وتابع "وجود الآثار العربية داخل أراضٍ مكتظة بالسكان والتي تواجه صعوبة الوصول إليها وقت حدوث الكوارث"، لافتًا إلى أن هناك أكثر من عامل تؤثر بدورها على الحفاظ على آثارنا العربية.

وواصل: أتمنى أن كارثتي المغرب وليبيا تكونان بمثابة ناقوس خطر، لكافة الدول العربية في أن تحط باعتبارها أهمية الحفاظ على الآثار.

الاثار الآثار العربية الكوارث الطبيعية درنة ليبيا المغرب

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

سقوط والدة شهيد ليبيا مغشيا عليها أثناء انتظار وصول جثمانه بالغربية

ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى بأسيوط والجيزة

مصرع شخصين وإصابة 42 فى انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح (صور)

افتتاح وحدتى السونار الحركى ورسم العصب بمستشفى أطفال الرمل فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس