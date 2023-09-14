تضامن الأقصر توزع 144 رأس غنم وأعلاف لـ 72 أسرة مستحقة

أعلن محمد حسين بغدادى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالاقصر، أنه تم توزيع عدد 144 رأس غنم لعدد 72 أسرة مستحقة بواقع عدد ٢ رأس نعجة لكل أسرة مستحقة وعدد ٢ جوال أعلاف لكل أسرة من المواطنين المستحقين بالأقصر.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الأسرة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وفى اطار برنامج فرصة ومشروعات التنمية المستدامة التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر لمساعدة الأسر المستحقة لبدء مشروعات متناهية الصغير ضمن مبادرة ( رزق حلال)، تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبحضور كل من العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، والدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر ومنسقى برنامج فرصة التابعين لمديرية التضامن وعدد من القيادات التنفيذية.

وقام الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بإلقاء محاضرة تناولت التوعية بأهمية التحصينات الوقائية الدورية للحيوانات القابلة للإصابة ضد الامراض الوبائية والتحصين ضد مرض جدرى الاغنام وضد طاعون المجترات الصغيرة. بالإضافة إلى التعريف بحجم الخسائر الاقتصادية الناتجة عن إصابة الحيوانات بهذه الامراض الوبائية.

وأكد مدير عام الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أهمية التأمين على الثروة الحيوانية و المزايا المقدمة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وكذلك المزايا التى يحصل عليها المربى من الوحدة البيطرية التابع لها، وذلك فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به.