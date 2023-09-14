الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 24 ساعة.. كشف لغز سرقة مسكن رجل أعمال فى الهرم

حبس
حبس

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة مبلغ مالي من مكتب رجل أعمال بمنطقة الهرم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض رجل أعمال لسرقة مسكنه بمنطقة الهرم، بإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص تم تحديد هويتهم وراء ارتكاب السرقة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن النقود المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مكتب رجل أعمال رجل أعمال منطقة الهرم سرقة التحريات السرقة

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