"القاهرة الإخبارية": الصحة العالمية تفرج عن مليوني دولار لضحايا السيول في ليبيا

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية صرف مليوني دولار من صندوق المنظمة للطوارئ لدعم ضحايا السيول في ليبيا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن المنظمة ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم ضحايا السيول في ليبيا.

وقال إن "الاحتياجات الصحية للناجين أصبحت أكثر إلحاحًا"، مضيفًا "منظمة الصحة العالمية ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا لدعم استجابتنا".