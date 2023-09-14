الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسئول بالجيش الليبى لـ"القاهرة الإخبارية": نشكر الرئيس السيسى.. مش جديد على مصر

الدكتورة عائشة البرغثي
الدكتورة عائشة البرغثي

وجهت الدكتورة عائشة البرغثي، مديرة إدارة المرأة بـالجيش الليبي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية، ورئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على الدعم والجهود المبذولة لمساندة الشعب الليبي.

وقالت البرغثي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، عبر قناة القاهرة الإخبارية،: "نشكر الشقيقة مصر على مساندتها لنا ومش جديد عليها ما تفعله مع كافة الدول العربية وغيرها ومساندتها للجميع في كافة الأزمات".

الجيش الليبي: الوضع كارثي في درنة 

وحول الوضع في درنة، أكدت الدكتورة عائشة البرغثي، أن الوضع كارثي وصعب للغاية، مستطردة: "الجميع على قدم وساق لمحاولة السيطرة على كل جوانب الأزمة".

وتابعت: "نحن متكفلون بدورنا كإدارة المرأة بالجيش الليبي بالعائلات المتضررة، والعائلات النازحة وتقديم حلول مادية ومعنوية لهم".

الجيش الليبى مصر إعصار دانيال ليبيا مصر وليبيا الرئيس السيسي

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