الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المتحدث باسم الجيش الليبى يكشف دور مصر فى دعم ليبيا

اللواء أحمد المسماري 
اللواء أحمد المسماري 

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، عن دور مصر في دعم ليبيا ويكشف آخر تطورات الأوضاع، قائلًا: "نشكركم ونشكر مصر قيادةً وشعبًا على هذا الموقف العظيم وتسييرها لأكبر قوافل إمداد".

دعم مصري حاسم وسريع وفوري 

وأضاف المسماري خلال مداخلة ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الدعم المصري لليبيا كان سريعًا وفوريًا وحاسمًا، لافتًا إلى أن التعليمات جاءت في التوقيتات المطلوبة حسب الأولويات في الاستعجال، معقبًا: "نحيي أشقاءنا وإخوتنا، ودائمًا مصر هي السند والظهر الحامي للأمة العربية بالكامل وللدولة الليبية بالأخص". 

وأكد أن كارثة ليبيا ضخمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، لافتًا إلى أن الأمر كان خطيرًا جدًا، وحتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية بالخسائر والضحايا، والمعلن بشكل رسمي حتى الآن 5300 قتيل، وأكثر من 12 ألف مفقود، كل ساعة هناك زيادة في الأرقام وعثور على الجثث، وكذلك العثور على ناجين، ودمار شامل في البنية التحتية وفي كل شيء، بالإضافة إلى منطقة تمتد على مساحة 270 كيلومترًا بالكامل قد تضررت، سواء خطوط المواصلات أو القرى أو المدن أو المجمعات السكنية، والأرياف والمدن الكبيرة تضررت بالكامل. 

اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي الجيش الليبى برنامج على مسؤوليتي ضحايا ليبيا أزمة ليبيا إعصار ليبيا

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