عبر "الدستور".. إنجى علاء توجه رسالة لزوجها يوسف الشريف

دائمًا ما تحرص الكاتبة إنجى علاء على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم يوسف الشريف، بطرق مختلفة، حيث تجمع بينهما قصة حب كبيرة، تجعلها تفكر في كيفية إسعاد زوجها ومعايدته بالطريقة التي ستجعله سعيدًا.

عيد ميلاد يوسف الشريف

وقالت الكاتبة إنجي علاء في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تقوم في الوقت الحالى بالتحضير لمفاجأة كبيرة خلال الاحتفال العائلي بعبد ميلاد زوجها يوسف الشريف.

ووجهت إنجي علاء، رسالة معايدة لزوجها الفنان يوسف الشريف من خلال الدستور، قالت فيها:" كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي، وربنا يخليك ليا ولأولادك، ويا رب كل السنين اللى جايه تكون خير وسعادة وفرحة تملى حياتك وحياتنا ويا رب دايما متألق وناجح ومكسر الدنيا".

مواقف كوميدية

وكشفت الكاتبة إنجى علاء عن أبرز المواقف الكوميدية التي جمعت بينهما.

وقالت: كنا في طريقنا لإحضار السيارة من الجراج فتعرقل كلانا في أحد "الجنازير" وسقطنا على الأرض فانهار المحيطون ضحكًا وهم يرددون ليوسف يا عالمى يا عالمى".

وتابعت: إحنا أغلب المواقف بينا كوميدية جدًا جدًا، لافتًا إلي أن الفنان يوسف الشريف بيحب الكورة جدًا، إلا أنه دايما بيحصله إصابات كتير جدا من الكورة كل ما يخرج يلعب كورة يرجع بإصابة شكل، وده طبعا خلانا نحضر مرة على الريد كاربت وهو مصاب وأنا مصابة وكان شكلنا كوميدى جدًا.

وكانت قد نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة تجمعها به، معلقة عليها: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، ويا رب سنين جاية كتير كلها خير وسعادة عليك، عيد ميلاد سعيد حبيبي".