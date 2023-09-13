الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

يوسف الشريف.. جوكر التمثيل

يوسف الشريف
يوسف الشريف

قرر أن يدخل باب النجومية من خلال أعمال غير مألوفة، ليصنع لنفسه طريقًا مختلفًا عن باقى جيله، وينجح فى أن يترك بصمة فنية كبيرة ويبنى قاعدة جماهيرية عريضة، بأفكاره الجريئة وغير التقليدية، مقدمًا أعمالًا تعتمد على الألغاز والتشويق.

هو الطبيب «ياسين» الذى نجح فى إنقاذ العالم من خطر «كوفيد- ٢٥»، ورجل الأعمال وصانع الإعلام «أدهم» فى «لعبة إبليس»، و«سيف» الذى ينتقم من قتل زوجته فى «الصياد»، والشاب الذى تعرض للظلم فى «المواطن إكس».

هو النجم يوسف الشريف الذى تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ ٤٥، والذى تبنى فكرة الغموض فى جميع مسلسلاته، خاصة عقب نجاح مسلسله «رقم مجهول» الذى عُرض فى ٢٠١٢، ليقدم بعدها عددًا كبيرًا من المسلسلات التى تحمل نفس الفكرة، منها «اسم مؤقت»، و«الصياد»، و«لعبة إبليس»، و«القيصر»، و«كفر دلهاب»، و«النهاية»، و«كوفيد- ٢٥». 

فى البداية، اكتشفه المخرج شريف صبرى واستعان به لتقديم دور البطولة فى فيلم «سبع ورقات كوتشينة» أمام الفنانة روبى عام ٢٠٠٤، ليشارك بعدها فى فيلم «فتح عينيك»، ومسلسل «العميل ١٠٠١»، ومسلسل «على نار هادئة»، و«السندريلا»، وفيلم «حليم» فى ٢٠٠٦، حتى بدأ صناع الأعمال الفنية يسندون له أدوارًا أكبر فى المساحة والتأثير، وقدم دور البطولة أمام نيللى كريم فى فيلم «آخر الدنيا»، وحقق من خلال هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة.

ويعد دوره فى فيلم «هى فوضى» للمخرج خالد يوسف، علامة فارقة فى حياته الفنية، وكانت بمثابة نقطة تحول فى شخصيته، وقدم من خلاله دور وكيل نيابة يسعى لتحقيق العدالة، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلاله.

ورغم أن مشاركته السينمائية قليلة، فإنه ترك بصمة كبيرة فى السينما، وأسهم فى تجسيد أحلام عدد كبير من محبى كرة القدم، من خلال فيلميه «العالمى» و«بنى آدم».

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