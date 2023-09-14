الرئيس السيسى يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، "تريزا إيفوا أسانجونو" رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس "تيودورو أوبيانج"، مشيدًا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها غينيا الاستوائية، مشيرًا إلى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، سواء على المستويين الثنائي أو القاري، لاسيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية

وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد البرلماني، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المصرية في غينيا الاستوائية، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، فضلًا عن دعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا الاستوائية في مختلف القطاعات.