شقيق أحد ضحايا دانيال بليبيا: “صُعق بالكهرباء أمام عيني وكانت آخر مرة هيسافر فيها”

كشف إبراهيم عبود خميس شقيق الشاب عيد عبود خميس، ابن محافظة المنوفية، والذي توفي جراء إعصار دانيال في ليبيا، إنه رأى يُصعق بالكهرباء أمام عينه وذلك أثناء تواجدهم للعمل في حدادة المسلح للبناء في ليبيا.

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة عامل البناء ضحية إعصار دنيال

وأكد إبراهيم عبود خميس أن شقيقه عيد يبلغ من العمر 36 سنة، وتوفي في إعصار دانيال بعد تعرضه لصعق كهربائي. وكان قد ذهب للعمل منذ شهرين بعد أن عمل في الخارج لمدة عام ونصف، ثم عاد إلى المنوفية ومكث فيها أكثر من أربعة شهور، وقرر العودة للعمل مرة أخرى قبل شهرين برفقتي، أنا وشقيقه الأكبر.

شقيق المتوفى: كان بيقول دي آخر مرة هسافر فيها

وأضاف إبراهيم أن شقيقه كان يعمل بالمنوفية في حدادة تسليح البناء ولديه أربعة أطفال، أكبرهم 9 سنوات وأصغرهم سنتان، وأضاف أنه كان يأمل أن يكمل حياته. وقام بالسفر معي منذ سنتين بعد أخذ إجازة لمدة 4 أشهر، وعاد منذ شهرين إلى ليبيا. كان يقول أن هذه هي آخر مرة سيسافر فيها، وفعلاً كانت الأخيرة، حيث عاد في نعش.

رحلة عيد من ليبيا إلى مسقط رأسه ومثواه الأخير بالمنوفية

وأكد ابن عم المتوفى أنهم تلقوا خبر وفاته أمس في الساعة الثانية ليلاً، وقاموا بتجهيز أمور الدفن. وعند وصول الجثمان في الساعة الخامسة والنصف، تمت الصلاة عليه وتشييع جثمانه بمشهد مهيب في الساعة السادسة صباحاً. ولم يتم إخبار زوجته ووالده اللذين دخلا في حالة صدمة عندما سمعوا المساجد تنادي لصلاة الجنازة عليه، ولم يتسن لهما رؤيته وتوديعه الوداع الأخير.

وطالب أهالي المتوفى بتعويض له نظراً لحالة زوجته وأولاده المادية الصعبة، بأي مرتب شهري يساعدهم على أعباء الحياة.