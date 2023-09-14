الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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كاتب صحفى: مصر والدول العربية كالجسد الواحد

الكاتب الصحفي أيمن
الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد

تحدث الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد عن دلالات توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وقال خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إنه بالأمس شهد الرئيس السيسي اصطفاف قوات وفرق ومعدات الإغاثة للأشقاء فى ليبيا، وفور حدوث زلزال المغرب وجه رسالة دعم وتعزية للضحايا والتأكيد على دعم مصر الكامل للمغرب، وكذلك فى ليبيا.

توفير دعم حقيقي على الأرض

وأكد أنه بمجرد وجود كوارث في ليبيا جراء الإعصار "دانيال"، وجه الرئيس السيسي بسرعة الدعم والتعاون والتواصل بعد ساعات من حدوث الإعصار بليبيا، بالإضافة إلى اجتماع الرئيس السيسي مع عدد من قادة الجيش المصري لاتخاذ إجراءات تنفيذية فورية لتوفير دعم حقيقي على الأرض.

وأضاف أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، توجه برفقة وفد عسكري والتقى المشير خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، حيث تمت دراسة جميع أوجه الدعم ليتم إرسال 3 طائرات بالمساعدات المطلوبة، فيما تم التوجيه بإنشاء معسكر ومستشفى ميداني بتخفيف الأعباء وسرعة الإنجاز.

ونوه بأن الرئيس السيسي اجتمع أمس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مما يعكس أن مصر والدول العربية كالجسد الواحد، فقوة الدولة المصرية هي سند ودعم للأشقاء في السلم وكل الأوقات.

3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لنقل الدعم اللوجستي يبدأ بإيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية و25 طاقم إنقاذ مزودة بكل المعدات الفنية اللازمة، إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين.

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