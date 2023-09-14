الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائى يعاين حريق شقة سكنية ببولاق الدكرور

حريق شقة
حريق شقة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور، للوقوف على أسباب الحادث وحصر التلفيات.

حريق داخل شقة سكنية ببولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه. 

حريق عقار خلف مبنى الحماية المدنية

وكانت في وقت سابق قد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى عقار خلف مبنى الحماية المدنية بالجيزة، والتهمت النيران محتويات شقة في الطابق الثالث.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكنى خلف مبنى الحماية المدنية بمنطقة بين السرايات، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان البلاغ.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًّا بمكان الحريق وحاصرت كرات اللهب وسيطرت على النيران ومنعت خطر الامتداد إلى باقي العقارات المجاورة، والتهمت النيران محتويات شقة فى الطابق الثالث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة العامة.

ماس كهربائى بـ"تكييف صحراوى" وراء حريق شقة فى العمرانية

في سياق آخر، كشفت تحريات رجال مباحث العمرانية عن أن ماسا كهربائيا بتكييف صحراوي وراء حريق شقة سكنية وتفحم بعض محتوياتها.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في شارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه.

بولاق الدكرور حريق المعمل الجنائي نيابة جنوب الجيزة الحماية المدنية

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