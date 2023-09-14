الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و495 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 322 شاحنة و445 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 363 شاحنة و50 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة  بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج، سينا وأيلة. 

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، بينما تغادر السفينة AMBER-M، وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى بورسودان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبًا بموانيها.

اليوم.. 5 آلاف سائح يصلون مرسي علم 

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 11 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف سائح، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة، بينها 3 رحلات من دولة بلجيكا، ورحلتان من ألمانيا، و4 رحلات من المطارات التشيكية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا مطار مرسى علم البحر الاحمر مرسى علم

مواد متعلقة

مواطنة من البحر الأحمر للرئيس السيسى: "حياة كريمة" غيّرت شكل البلد للأفضل

بمشاركة 200 غطاس.. حملة لنظافة جزيرة مجاويش بالغردقة

ختام دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية مجموعة الغردقة بالبحر الأحمر

بعد نجاح زراعة "الجوجوبا".. الغردقة تتصدر قائمة المدن بمشروعات صديقة للبيئة

"بدون مسكنات".. مواطن من الغردقة: الرئيس السيسي حل مشكلات المواطنين الأبدية

مرسى علم تستقبل 12 ألف سائح على متن 27 طائرة

مواطن من الغردقة للرئيس السيسي: "كمل مشوارك وإحنا معاك يا ريس"

العاصفة دانيال.. انخفاض فى درجات الحرارة بالبحر الأحمر و"الغردقة" آمنة

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

مواطنة من البحر الأحمر للرئيس السيسى: "حياة كريمة" غيّرت شكل البلد للأفضل

معاون رئيس "هيئة الدواء" يكشف حقيقة وجود قطرة عين مغشوشة فى الأسواق

قرش دهب.. تفاصيل الهجوم النادر على فتاة مصرية وإجراء طارئ من البيئة

حملات تبرع غامضة

الصحف تبرز توجيهات الرئيس السيسى بدعم ليبيا وتطوير شركات قطاع الأعمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟