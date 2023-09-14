تداول 18 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 685 شاحنة و495 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 322 شاحنة و445 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 363 شاحنة و50 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينة دليلة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1250 طن بضائع و200 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج، سينا وأيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق، اليوم، لاستقبال السفينة KALENA وعلى متنها 330 سيارة بوزن 660 طن قادمة من جدة، بينما تغادر السفينة AMBER-M، وعلى متنها 6000 طن دقيق تصدير إلى بورسودان، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1320 راكبًا بموانيها.

اليوم.. 5 آلاف سائح يصلون مرسي علم

في سياق آخر يستعد مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، لاستقبال 11 رحلة طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها ما يقرب من 5 آلاف سائح، ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل وإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة، بينها 3 رحلات من دولة بلجيكا، ورحلتان من ألمانيا، و4 رحلات من المطارات التشيكية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولي، يستقبل بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة، 131 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.