الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هزة ارتدادية فى إقليم تارودانت فى المغرب والأهالى يخرجون للشوارع

زلزال
زلزال

أفادت فضائية "سكاي نيوز"، بوجود هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان إقليم تارودانت في المغرب، منذ قليل، مما جعل المواطنين يغادورن منازلهم ويخرجون إلى الشوارع.

زلزال المغرب

وكان الزلزال الكبير في إقليم الحوز في المغرب، قد وقع في الساعات الأولى لفجر يوم السبت الماضي وكانت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار الكثير من المنازل وتضرر غيرها الكثير في الأقاليم المغربية.

الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ

وتعاني فرق الإنقاذ من صعوبة التوصل للأحياء تحت الأنقاض بسبب الطبيعة الجبلية لمنطقة بؤرة الزلزال في إقليم الحوز، والتي زاد من صعوبتها أن المنازل فيها مبنية بالطوب اللبن مما ساعد على انهيارها بالكامل.

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