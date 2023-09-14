كوريا الجنوبية.. قرار حكومى بإغلاق مركز دعم العمال الأجانب

قررت الحكومة الكورية الجنوبية إغلاق مركز دعم العمال الأجانب بعد 20 عامًا، في وقت تخطط فيه لجذب مزيد من العمال الأجانب لحل نقص القوى العاملة في المواقع الصناعية.

وقالت وزارة التوظيف والعمل، اليوم الخميس، إن الحكومة خصصت "صفر وون" كميزانية لمركز دعم العمال الأجانب للعام المقبل.

وكانت الميزانية لمركز دعم العمال الأجانب قد بلغت 8.72 مليارات وون (65 مليون دولار أمريكي) في عام 2020، و7.04 مليارات وون في عام 2021، و6.89 مليارات وون في العام الماضي، و7.1 مليارات وون في هذا العام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن مسؤول حكومي، إن الوزارة ودائرة تنمية الموارد البشرية سوف تقومان بتولي الدور الذي كان يلعبه مركز دعم العمال.

وأضاف المسؤول: "أن هذا القرار جاء تماشيًا مع السياسة المالية المتشددة للحكومة".

خدمات مركز دعم العمال الأجانب في كوريا الجنوبية

ومركز دعم العمال الأجانب في كوريا الجنوبية كان يقدم خدمات مثل الاستشارات، والوساطة في النزاعات، وتعليم اللغة الكورية، وتوفير مكان للتبادل الثقافي، وتوفير المعلومات عن الحياة والقانون والتوظيف للعمال الأجانب الذين يجدون صعوبات في حياتهم في كوريا الجنوبية بسبب الاختلافات الثقافية وصعوبة التواصل باللغة الكورية.

وانطلق المركز في ديسمبر 2004، ولديه 9 مراكز أساسية و35 مركزًا فرعيًا.

ويثير قرار الحكومة بإغلاق المركز انتقادات في المواقع الصناعية؛ لأن الحكومة تعهدت بزيادة عدد العمال الأجانب، وفق وكالة يونهاب.

وخلال اجتماع حكومي ترأسه الرئيس يون سيوك-يول الشهر الماضي، أعلنت الوزارة خططًا لتوسيع عدد العمال الأجانب إلى أكثر من 120 ألفًا العام المقبل، وزيادة الحد الأقصى لتوظيف العمال الأجانب في كل موقع عمل إلى أكثر من الضعف من أجل حل نقص القوى العاملة في المواقع الصناعية.