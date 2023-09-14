الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بـ5 مليارات دولارات.. واشنطن توافق على بيع كوريا الجنوبية 25 مقاتلة إف-35

مقاتلة إف-35
مقاتلة إف-35

وافقت الولايات المتحدة، على بيع كوريا الجنوبية 25 مقاتلة من طراز إف-35 المتطورة في صفقة تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو.

وقالت وكالة التعاون الدفاعي التابعة لـ البنتاجون، في بيان مساء الأربعاء: إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع ما يصل إلى 25 مقاتلة من طراز إف-35 والمعدات ذات الصلة لكوريا الجنوبية بمبلغ يصل إلى 5.06 مليار دولار تقريبا.

 

وأشار "البنتاجون" إلى أن كوريا الجنوبية طلبت حوالي 25 طائرة مقاتلة بالإضافة إلى محركات ومعدات إلكترونية وخدمات دعم فني.

 

وذكر البيان أن الصفقة "ستعزز قدرة جمهورية كوريا على التصدي لمخاطر حالية ومستقبلية من خلال توفير قدرات دفاعية ذات موثوقية لردع أي عدوان في المنطقة وضمان التوافق التشغيلي مع القوات الأمريكية". 

 

وأضاف: "الصفقة المقترحة لهذه المعدات والتجهيزات الداعمة لن تغيّر التوازن العسكري الأساسي في المنطقة"، حسب وكالة نوفوستي.

وتشغل كوريا الجنوبية مقاتلات إف-35 منذ عام 2018. وتحصر الولايات المتحدة موافقتها على بيع المقاتلات بشركائها المقربين، وقد استبعدت تركيا من برنامج هذه المقاتلات بعد شرائها منظومة دفاع صاروخي من روسيا. 

 

الصفقة تأتي في ظل توتر متصاعد بين سول وبيونج يانج

 

وتأتي الصفقة في خضم توترات متصاعدة بين سول وبيونج يانج، التي أطلقت الأربعاء صاروخين بالستيين، في الوقت الذي كان زعيمها كيم جونج-أون يزور روسيا ويلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وعززت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها في مجال الدفاع خلال الأشهر الأخيرة، علما بأن سيول وطوكيو غالبا ما كانت الخلافات تباعد بينهما قبل وصول يون سوك يول إلى سدة الرئاسة الكورية الجنوبية. 

 

وفي قمة عقدت أغسطس الماضي في منتجع كامب ديفيد الرئاسي الأمريكي تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي تعزيز التعاون المشترك في ملف كوريا الشمالية وغيرها من التحديات.

البنتاجون وزارة الخارجية الأمريكية​ كوريا الجنوبية مقاتلات إف 35 صفقة قيمتها 5 مليارات دولار

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