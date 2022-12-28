الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون يعلق تحليقات مقاتلات إف 35

مقاتلات إف 35
مقاتلات إف 35

أفادت صحيفة Defense News نقلا عن مسؤول في البنتاجون بأن وزارة الدفاع الأمريكية علقت تحليقات عدد من مقاتلات إف 35 بعد حادث تحطم إحدى الطائرات من هذا النوع.

 

وأشار المسؤول إلى اتخاذ القرار بتعليق تحليقات بعض الطائرات التي تشير التقييمات إلى أنها بخطر أكبر، بينما تستمر التحقيقات في حادث تحطم الطائرة في تكساس، الذي وقع في 15 ديسمبر الجاري.

 

ولم يوضح المسؤول كم طائرة شمل هذا القرار، مشيرا إلى أن تعليق التحليقات سيبقى قائما حتى يناير القادم على أقل تقدير.

 

يذكر أن مقاتلة من نوع "إف 35" تحطمت في قاعدة "فورت وورث" بولاية تكساس، يوم 15 ديسمبر أثناء تنفيذها لتحليق تدريبي. وتمكن الطيار من القفز بمظلته لينجو من الحادث.

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